Украина - Казахстан: букмекеры уверенны в победе команды Шевченко

В среду, 31 марта, сборная Украины проведет свой третий матч в отборе на чемпионат мира по футболу-2022. Противостоять "Желто-синим" будет аутсайдер группы D Казахстан. Накануне встречи букмекеры назвали фаворита противостояния.

По мнению специалистов, подопечные Андрея Шевченко являются безоговорочными фаворитами, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,16, успех гостей расценивается как чудо - коэффициент 22,00-28,00, ничья маловероятна- 6,50-8,00.

Прогноз букмекеров на матч отбора на ЧМ-2022 Украина - Казахстан (данные за 30 марта):

Пари-Матч: (победа Украины 1,16 - ничья 7,20 - победа Казахстана (28,00)

Фаворит: ( 1,16 - 8,00 - 22,00)

William Hill: (1,15 - 6,50 - 23,00)

"Телеграф" напоминает, что в отборочном цикле "Желто-синие" сыграли вничью с чемпионами мира, а также упустили победу над финнами. Команда Казахстана, в свою очередь, проиграла Франции. Примечательно, что букмекеры дважды ошиблись в своих прогнозах на матчи команды Шевченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда посмотреть игру Украина - Казахстан в прямом эфире.