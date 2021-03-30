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Украина - Казахстан: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко перед матчем (видео)

Украина - Казахстан: букмекеры уверенны в победе команды Шевченко

Украина - Казахстан: букмекеры уверенны в победе команды Шевченко
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В среду, 31 марта, сборная Украины проведет свой третий матч в отборе на чемпионат мира по футболу-2022. Противостоять "Желто-синим" будет аутсайдер группы D Казахстан. Накануне встречи букмекеры назвали фаворита противостояния.

По мнению специалистов, подопечные Андрея Шевченко являются безоговорочными фаворитами, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,16, успех гостей расценивается как чудо - коэффициент 22,00-28,00, ничья маловероятна- 6,50-8,00.

Прогноз букмекеров на матч отбора на ЧМ-2022 Украина - Казахстан (данные за 30 марта):

  • Пари-Матч: (победа Украины 1,16 - ничья 7,20 - победа Казахстана (28,00)
  • Фаворит: ( 1,16 - 8,00 - 22,00)
  • William Hill: (1,15 - 6,50 - 23,00)

"Телеграф" напоминает, что в отборочном цикле "Желто-синие" сыграли вничью с чемпионами мира, а также упустили победу над финнамиКоманда Казахстана, в свою очередь, проиграла Франции. Примечательно, что букмекеры дважды ошиблись в своих прогнозах на матчи команды Шевченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда посмотреть игру Украина - Казахстан в прямом эфире.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Сборная Казахстана, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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