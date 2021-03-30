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Украина - Казахстан: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Украина - Казахстан: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022
Обновлено 11:37 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В среду, 31 марта, сборная Украины в рамках матча 3-го тура отбора на чемпионат мира по футболу-2022 примет команду Казахстана. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45 по местному времени.

В прямом эфире в Украине матч национальной команды с Казахстаном покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, за трансляцией поединка в режиме-live можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). На сайте "Телеграф" оперативно будут доступны видео голов, а также лучших моментов встречи.

"Телеграф" напоминает, что "Желто-синие" провели два поединка в отборе на ЧМ-2022, в частности, подопечные Шевченко сыграли вничью с чемпионами мира, а также упустили победу на финнами. Команда Казахстана, в свою очередь, уступила Франции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сделать сборной Украины для выхода на Мундиаль.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Сборная Казахстана, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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