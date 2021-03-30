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Украина - Казахстан: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко перед матчем (видео)

Украина - Казахстан: онлайн матча

Украина - Казахстан: онлайн матча
13:01 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В среду, 31 марта, сборная Украины в рамках матча 3-го тура группового раунда квалификации на чемпионат мира по футболу-2022 примет команду Казахстана. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 21:45 по местному времени. Рассудит матч словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, в которой оперативно будут добавлены видео с важнейшими событиями в игре.

Украина -:- Казахстан

Начало - в 21:45

Сборная Украины выступает в отборочной группе D вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстаном. После двух туров "Желто-синие" имеют в своем активе лишь два очка, добытые во Франции, а также в игре с финнами

Турнирное положение команд:

Накануне матча главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщается с журналистами.

Ранее "Телеграф" сообщал, где следить онлайн за игрой Украина - Казахстана, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на эту игру.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Сборная Казахстана, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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