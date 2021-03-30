Скачать
Вторник, 30.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Переговоры с Россией зашли в тупик: генерал подсказал Зеленскому новую тактику по Донбассу
Переговоры с Россией зашли в тупик: генерал подсказал Зеленскому новую тактику по Донбассу
"Пришла с дежурства. За сутки – 58 скорых..." – убедиться в реальности ковида можно у приемного покоя больницы
"Пришла с дежурства. За сутки – 58 скорых..." – убедиться в реальности ковида можно у приемного покоя больницы
"Спортивный деятель" с украинским паспортом готовит убийц для горячих точек в Сирии и на Донбассе: открылись подробности
"Спортивный деятель" с украинским паспортом готовит убийц для горячих точек в Сирии и на Донбассе: открылись подробности
Задержанный в Украине белорусский шпион умудрился избежать наказания: как ему это удалось
Задержанный в Украине белорусский шпион умудрился избежать наказания: как ему это удалось

Украина - Казахстан: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко перед матчем (видео)

Украина - Казахстан: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко перед матчем (видео)
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Во вторник, 30 марта, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщается с прессой накануне домашнего матча отбора на чемпионат мира по футболу-2022 с Казахстаном. Начало мероприятия - в 17:30 по киевскому времени.

Основной футболист сборной Украины может продолжить карьеру в Турции

Пресс-конференция Андрея Шевченко перед матчем с Казахстаном: 

Матч Украина - Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский", начало встречи - в 21:45 по местному времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру национальной команды с Казахстаном в прямом эфире в Украине, а также о букмекерских раскладах накануне встречи.

Сборная Украины выступает в отборочной группе D вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстаном. После двух туров "Желто-синие" имеют в своем активе лишь два очка. В своей последней игре подопечные Андрея Шевченко не сумели обыграть финнов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 117

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Казахстана, Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус мог появиться не в Китае: эксперты ВОЗ пришли к сенсационному выводу
02 "Ничего об Украине без Украины": в МИД ответили на план Путина провести переговоры по Донбассу без Зеленского
03 Теплый Алексей 30 марта 2021: открытки и картинки к празднику
04 Тупицкий собирает КСУ на спецзаседание: первые детали (документ)
05 Зеленский может дать команду о наступлении на Донбассе: Хомчак сделал решительное заявление
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцы не доверяют соцсетям и большинство никогда не проверяет информацию, - исследование
Украинцы не доверяют соцсетям и большинство никогда не проверяет информацию, - исследование
Киев вернул себе лидерство по числу новых случаев коронавируса: статистика на 30 марта
Киев вернул себе лидерство по числу новых случаев коронавируса: статистика на 30 марта
Несовершеннолетние остались сиротами: число жертв аварии с катафалком у въезда в Ирпень увеличилось
Несовершеннолетние остались сиротами: число жертв аварии с катафалком у въезда в Ирпень увеличилось
Теплый Алексей 2021: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
Теплый Алексей 2021: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь