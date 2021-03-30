Украина - Казахстан: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко перед матчем (видео)

Во вторник, 30 марта, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщается с прессой накануне домашнего матча отбора на чемпионат мира по футболу-2022 с Казахстаном. Начало мероприятия - в 17:30 по киевскому времени.

Пресс-конференция Андрея Шевченко перед матчем с Казахстаном:

Матч Украина - Казахстан состоится 31 марта в Киеве на НСК "Олимпийский", начало встречи - в 21:45 по местному времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру национальной команды с Казахстаном в прямом эфире в Украине, а также о букмекерских раскладах накануне встречи.

Сборная Украины выступает в отборочной группе D вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, а также Казахстаном. После двух туров "Желто-синие" имеют в своем активе лишь два очка. В своей последней игре подопечные Андрея Шевченко не сумели обыграть финнов.