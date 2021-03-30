Скачать
Вторник, 30.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 30 марта
Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 30 марта
Украина - Казахстан: букмекеры уверенны в победе команды Шевченко
Украина - Казахстан: букмекеры уверенны в победе команды Шевченко
Умер вице-президент "Динамо"
Умер вице-президент "Динамо"
Украина - Казахстан: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко перед матчем (видео)
Украина - Казахстан: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко перед матчем (видео)

Основной футболист сборной Украины может продолжить карьеру в Турции

Основной футболист сборной Украины может продолжить карьеру в Турции
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Защитник "Динамо" с сборной Украины Александр Караваев (на фото крайний слева в нижнем ряду) может продолжить карьеру в "Трабзонспоре". По информации karadenizgazete, агент игрока Вадим Шаблий предложил турецкому клубу услуги своего подопечного.

Караваев признался, что удалил свой Instagram из-за жены (видео)

"Трабзонспор" на данный момент как раз ищет правого защитника и кандидатура 28-летнего Караваева полностью удовлетворяет боссов "Бордово-голубых". Кроме того, в клубе считают, что игрок сможет быстро адаптироваться в турецком футболе. Решение о трансфере должен принять главный тренер команды Абдуллах Авджи.

В сезоне 2020/21 Караваев принял участие в 28 матчах за "Динамо", записав на свой счет 2 гола и одну результативную передачу. Контракт игрока с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 3,5 млн (данные Transfermarkt). 

"Телеграф" напоминает, что Караваев отдал голевые передачи в матче с Францией и Финляндией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 277

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Трабзонспор, Александр Караваев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер вице-президент "Динамо"
02 Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 30 марта
03 Украина - Казахстан: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022
04 "Шахтер" пытается обменять Тайсона на звездного бразильца
05 Основной футболист сборной Украины может продолжить карьеру в Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь