Основной футболист сборной Украины может продолжить карьеру в Турции

Защитник "Динамо" с сборной Украины Александр Караваев (на фото крайний слева в нижнем ряду) может продолжить карьеру в "Трабзонспоре". По информации karadenizgazete, агент игрока Вадим Шаблий предложил турецкому клубу услуги своего подопечного.

"Трабзонспор" на данный момент как раз ищет правого защитника и кандидатура 28-летнего Караваева полностью удовлетворяет боссов "Бордово-голубых". Кроме того, в клубе считают, что игрок сможет быстро адаптироваться в турецком футболе. Решение о трансфере должен принять главный тренер команды Абдуллах Авджи.

В сезоне 2020/21 Караваев принял участие в 28 матчах за "Динамо", записав на свой счет 2 гола и одну результативную передачу. Контракт игрока с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 3,5 млн (данные Transfermarkt).

"Телеграф" напоминает, что Караваев отдал голевые передачи в матче с Францией и Финляндией.