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Украина - Франция: букмекеры оценили шансы команд в отборе на ЧМ-2022

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Тренировка сборной Украины перед матчем с Казахстаном Новость обновлена 31 августа 2021, 20:34
Тренировка сборной Украины перед матчем с Казахстаном

Сборная Украины — аутсайдер в противостоянии с Францией.

В ближайшую субботу, 4 сентября, сборная Украины проведет важнейший матч квалификации на ЧМ-2022 против команды Франции. Аналитики Пари-Матч оценили шансы команд перед игрой.

По мнению специалистов, гости являются безоговорочными фаворитам встречи. На успех французов можно сделать ставку с коэффициентом 1,67, а вот триумф украинцев оценивается всего в 5,20. В то же время ничья котируется коэффициентом 3,80. Специалисты считают результат 0:1 самым вероятным исходом поединка (коэффициент 6,20).

Прогноз букмекеров на матч Украина — Франция (данные за 31 августа)

  • Пари-Матч: (победа сборной Украины 5,20 — ничья 3,80 — победа команды Франции 1,67)

Отметим, сборная Украины уже показывала, что может добывать результат, вопреки всем прогнозам букмекеров. В этом отборочном цикле "Желто-синие" уже отбирали очки у французов, однако затем теряли баллы в играх с Финляндией и Казахстаном (все три матча завершились со счетом 1:1, — прим. ред.). К слову, с последними команда Александра Петракова проведет встречу 1 сентября. С прогнозом букмекеров на эту игру можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть матч Украина — Франция.

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