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Украина - Франция: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Сборная Украины на тренировке в Казахстане Новость обновлена 31 августа 2021, 18:13
Сборная Украины на тренировке в Казахстане

Украина вновь попробует отобрать очки у Франции.

В субботу, 4 сентября, сборная Украины проведет матч квалификационного раунда ЧМ-2022 против команды Франции. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка — в 21:45 по местному времени.

В прямом эфире в Украине матч национальной команды против Франции покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, в сети за ходом игры можно будет следить на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, — прим. ред.). Также видео голов и полный видеообзор поединка будут оперативно доступны у нас на сайте.

"Телеграф" напоминает, что украинцы и французы выступают в европейском отборе в группе D вместе с Боснией и Герцеговиной, Казахстаном и Финляндией. "Трехцветные" с 7 очками лидируют, а "Желтое-синие" с тремя баллами — пока вторые. Отметим, что именно наша команда сумела отобрать очки у Франции, при чем сделали это подопечные Андрея Шевченко в гостях. Эта игра состоялась в марте 2021 года.

Напомним, после Евро-2020 сборная Украины лишилась главного тренера, и вместо Шевченко на тренерский мостик национальной команды поднялся Александр Петраков.

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