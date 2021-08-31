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Україна — Франція: де і коли дивитися матч відбору на ЧС-2022

Автор
М. Корнілов
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Автор
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Збірна України на тренуванні в Казахстані Новина оновлена 31 серпня 2021, 18:13
Збірна України на тренуванні в Казахстані

Україна знову спробує відібрати очки у Франції.

У суботу, 4 вересня, збірна України проведе матч кваліфікаційного раунду ЧМ-2022 проти команди Франції. Зустріч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський", початок поєдинку — о 21:45 за місцевим часом.

У прямому ефірі в Україні матч національної команди проти Франції покажуть телеканали "Футбол 1" і "Україна". Крім того, в мережі за ходом гри можна буде стежити на онлайн-сервісах oll.tv і megogo (потрібна підписка, — прим. ред.). Також відео голів та повний відеоогляд поєдинку будуть оперативно доступні у нас на сайті.

"Телеграф" нагадує, що українці і французи виступають в європейському відборі в групі D разом з Боснією і Герцеговиною, Казахстаном і Фінляндією. "Трибарвні" з 7 очками лідирують, а "Жовте-сині" з трьома балами — поки другі. Відзначимо, що саме наша команда зуміла відібрати очки у Франції, при чому зробили це підопічні Андрія Шевченка в гостях. Ця гра відбулася в березні 2021 року.

Нагадаємо, після Євро-2020 збірна України втратила головного тренера, і замість Шевченка на тренерський місток національної команди піднявся Олександр Петраков.

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