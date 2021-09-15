Укр

Малиновский прервал молчание и высказал все, что думает о Петракове

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Руслан Малиновский и Александр Петраков Новость обновлена 15 сентября 2021, 13:53
Руслан Малиновский и Александр Петраков

Руслан Малиновский не доволен тем, что ситуация вышла в публичную плоскость.

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский наконец-то отреагировал на слова и.о. главного тренера национальной команды Александра Петракова, который ранее публично извинился перед футболистом за то, что тот не попадает в стартовый состав.

Малиновский написал большой пост на эту тему на своей страничке в Instagram.

По словам футболиста, ему не нужны были извинения от тренера, ведь он профессионал и готов к здоровой конкуренции за место в стартовом составе. Руслан подчеркнул, что он не обижен на Петракова, однако как и любой футболист он хочет играть как можно больше. Кроме того, Малиновский удивлен, что новый наставник "Желто-синих" объяснил свое решение по нему половине команды, а не в ходе личной беседы. Также полузащитник "Аталанты" не понимает, почему Петраков выставил всю эту ситуацию на публику и призвал тренера решать все футбольные вопросы внутри команды.

"На вопрос Петракова обижен ли я, ответил "нет, вы главный, вы решаете", — рассказал Малиновский.

Отметим, Малиновский принял участие в двух из трех матчей сборной Украины в сентябре. Против Казахстана (2:2) Руслан сыграл 31 минуту, а с Францией (1:1) — 8 минут.

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