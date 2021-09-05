Рус

В збірній України перший конфлікт: Петраков публічно вибачився перед Маліновським (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
64
Олександр Петраков Новина оновлена 05 вересня 2021, 16:38
Олександр Петраков

Олександр Петраков розговорився на прес-конференції.

Наставник збірної України Олександр Петраков після нічиєї з Францією (1:1) пояснив, чому півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський не потрапляє у старт його команди.

Слова фахівця доступні на Youtube-каналі УАФ.

Петраков розповів, що на даний момент не знає, як використовувати Маліновського, і що він це сказав самому гравцеві в ході особистої бесіди. Через це Руслан сильно образився на нього. Тренер заявив, що грає за новою схемою, і йому потрібен гравець в центрі, що володіє фланговою швидкістю. Олександр також зазначив, що Малиновський є гравцем найвищого рівня, адже виступає в Серії А, але його майбутнє у збірній все ще під питанням.

"Телеграф" нагадує, що свій наступний поєдинок "Жовто-сині" проведуть в середу, 8 вересня, проти Чехії. Додамо, що ця зустріч є товариською, а наступна офіційна гра збірної України заплановано на жовтень. 9-го жовтня нашій команді належить зіграти з Фінляндією в рамках поєдинку кваліфікації на Мундіаль. Петраков значно змінив склад національної команди після гри з французами.

Українські паралімпійці в аеропорту "Бориспіль"
Спорт
Українських паралімпійців в "Борисполі" зустріли як героїв: ексклюзивні фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські паралімпійці в аеропорту "Бориспіль"
Українських паралімпійців в "Борисполі" зустріли як героїв: ексклюзивні фото
Дата публікації
Категорія
Всеукраїнський марш за тварин - 2021 у Києві
Марш захисників тварин зібрав кілька тисяч людей у центрі Києва та інших містах (ексклюзивний фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
США зацікавлені в допомозі Україні після провалу в Афганістані, але Путіну це сильно не сподобається
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні 5 вересня
В Україні стрімко зростає кількість госпіталізованих з коронавірусом: статистика за добу
Дата публікації
Категорія
Костел Святого Миколая в Києві
Уже 18 млн грн зібрали українські бізнесмени на реставрацію згорілого костьолу в Києві