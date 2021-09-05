В збірній України перший конфлікт: Петраков публічно вибачився перед Маліновським (відео)

Олександр Петраков розговорився на прес-конференції.

Наставник збірної України Олександр Петраков після нічиєї з Францією (1:1) пояснив, чому півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський не потрапляє у старт його команди.

Слова фахівця доступні на Youtube-каналі УАФ.

Петраков розповів, що на даний момент не знає, як використовувати Маліновського, і що він це сказав самому гравцеві в ході особистої бесіди. Через це Руслан сильно образився на нього. Тренер заявив, що грає за новою схемою, і йому потрібен гравець в центрі, що володіє фланговою швидкістю. Олександр також зазначив, що Малиновський є гравцем найвищого рівня, адже виступає в Серії А, але його майбутнє у збірній все ще під питанням.

"Телеграф" нагадує, що свій наступний поєдинок "Жовто-сині" проведуть в середу, 8 вересня, проти Чехії. Додамо, що ця зустріч є товариською, а наступна офіційна гра збірної України заплановано на жовтень. 9-го жовтня нашій команді належить зіграти з Фінляндією в рамках поєдинку кваліфікації на Мундіаль. Петраков значно змінив склад національної команди після гри з французами.