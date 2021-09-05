Петраков змінив склад збірної України після гри з Францією

Збірна України підійде до матчу з чехами в оновленому складі.

Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України Олександр Петраков оголосив заявку національної команди на найближчий матч з Чехією. Про це повідомляє сайт Української асоціації футболу.

Склад "Жовто-синіх" зазнав серйозних змін. Після гри з Францією розташування збірної України покинули Матвієнко, Циганков, Пʼятов, Малиновський, Степаненко, Сидорчук та Забарний. Також за рекомендацією лікарів пішов з команди Харатін, який через проблеми зі шлунком пропустив гру з "Триколірними". Дана ротація викликана тим, що найближчий поєдинок України не буде офіційним, а вище перераховані гравці повинні підготуватися до старту в Лізі чемпіонів сезону 2021/22, де від України виступатимуть "Динамо" і "Шахтар".

Дірку, що утворилася Петраков "залатав", викликавши в команду футболістів з резервного списку. Щасливчиками стали Конопля ( "Шахтар"), Кочергін і Булеца (обидва "Зоря")

Матч Чехія — Україна буде носити товариський характер і відбудеться 8 вересня в Пльзені. Українські збірники відправляться на гру 6 вересня.

Склад збірної України на матч з Чехією:

Склад збірної України на матч з Чехією

"Телеграф" нагадує, що матч кваліфікації на чемпіонат світу Україна — Франція завершився нічиєю 1:1. Крім того, українці недавно не зуміли обіграти Казахстан (2:2). Підопічним Петракова для потрапляння на Мундіаль потрібно перемагати в усіх наступних поєдинках відбору. Найближча офіційна гра "Жовто-синіх" відбудеться 9 жовтня, а протистояти нашій команду будуть фіни.