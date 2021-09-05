Петраков значительно изменил состав сборной Украины после игры с Францией

Сборная Украины подойдет к матчу с чехами в обновленном составе.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков огласил заявку национальной команды на ближайший матч с Чехией. Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

Состав "Желто-синих" потерпел серьезных изменений. После игры с Францией расположение сборной Украины покинули Матвиенко, Цыганков, Пятов, Малиновский, Степаненко, Сидорчук и Забарный. Также по рекомендации врачей ушел из команды Харатин, который из-за проблем с желудком пропустил игру с "Трехцветными". Данная ротация вызвана тем, что ближайший поединок Украины не будет официальным, а выше перечисленные игроки должны подготовиться к старту в Лиге чемпионов сезона 2021/22, где от Украины выступят "Динамо" и "Шахтер".

Образовавшуюся брешь Петраков "залатал", вызвав в команду футболистов с резервного списка. Счастливчиками стали Конопля ("Шахтер"), Кочергин и Булеца (оба "Заря")

Матч Чехия — Украина будет носить товарищеский характер и состоится 8 сентября в Пльзене. Украинские сборники отправятся на игру 6 сентября.

Состав сборной Украины на матч с Чехией:

Состав сборной Украины на матч с Чехией

"Телеграф" напоминает, что матч квалификации на чемпионат мира Украина — Франция завершился ничьей 1:1. Кроме того, украинцы недавно не сумели обыграть Казахстан (2:2). Подопечным Петракова для попадания на Мундиаль нужно побеждать во всех следующих поединках отбора. Ближайшая официальная игра "Желто-синих" состоится 9 октября, а противостоять нашей команду будут финны.