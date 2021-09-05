В сборной Украины первый конфликт: Петраков публично извинился перед Малиновским (видео)
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Александр Петраков разоткровенничался на пресс-конференции.
Наставник сборной Украины Александр Петраков после ничьей с Францией (1:1) объяснил, почему полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский не попадает в старт его команды.
Слова специалиста приводит Youtube-канал УАФ.
Петраков поведал, что на данный момент не знает, как использовать Малиновского, и что это он сказал самому игроку в ходе личной беседы. Из-за этого Руслан сильно обиделся на него. Тренер заявил, что играет по новой схеме, и ему нужен игрок в центре, обладающий фланговой скоростью. Александр также отметил, что Малиновский является игроком высочайшего уровня, ведь выступает в Серии А, но его будущее в сборной все еще под вопросом.
"Телеграф" напоминает, что свой следующий поединок "Желто-синие" проведут в среду, 8 сентября, против Чехии. Добавим, что эта встреча является товарищеской, а следующая официальная игра сборной Украины запланирована на октябрь. 9-го октября нашей команде предстоит сразиться с Финляндией в рамках поединка квалификации на Мундиаль. Петраков значительно изменил состав национальной команды после игры с французами.
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