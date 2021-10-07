Фінляндія — Україна: букмекери пророкують гостям успіх

Букмекери вірять в збірну України.

Збірна України, в якій напередодні привітали одного з лідерів з днем народження, підходить до виїзної гри кваліфікації на чемпіонат світу-2022 з Фінляндією в якості фаворита.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

Фахівці вважають, що у нашої команди більше шансів на перемогу. На успіх "Жовто-синіх" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,33. У той же час тріумф господарів оцінюється в 3,50, а нічия — в 3,15. Аналітики Парі-Матч вважають, що зустріч в Гельсінкі, ймовірніше за все, завершиться або мінімальною перемогою України з рахунком 0:1 (6,20), або нічиєї — 1:1 (6,30).

Прогноз букмекерів на матч відбору на ЧС-2022 Фінляндія — Україна (дані за 7 жовтня):

Парі-Матч: (перемога Фінляндії 3,50 — нічия 3,15 — перемога України 2,33)

Примітно, що збірна України в цьому відборі всі поєдинки зіграла внічию. Чотири рази наша команда грала з суперниками з рахунком 1:1 і один раз — 2:2. В останньому офіційному матчі українці зіграли внічию з французами (1:1).

Турнірне становище України у відборі на ЧС-2022

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися гру Фінляндія — Україна.