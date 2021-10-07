Финляндия — Украина: букмекеры пророчат гостям успех

Букмекеры верят в сборную Украины.

Сборная Украины, в которой накануне поздравили одного из лидеров с днем рождения, подходит к выездной игре квалификации на чемпионат мира-2022 с Финляндией в качестве фаворита.

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

Специалисты считают, что у нашей команды больше шансов на победу. На успех "Желто-синих" можно сделать ставку с коэффициентом 2,33. В то же время триумф хозяев оценивается в 3,50, а ничья — в 3,15. Аналитики Пари-Матч считают, что встреча в Хельсинки, вероятнее всего, завершится либо минимальной победой Украины со счетом 0:1 (6,20), либо ничьей — 1:1 (6,30).

Прогноз букмекеров на матч отбора на ЧМ-2022 Финляндия — Украина (данные за 7 октября):

Пари-Матч: (победа Финляндии 3,50 — ничья 3,15 — победа Украины 2,33)

Примечательно, что сборная Украины в этом отборе все игры сыграла вничью. Четырежды наша команда играла с соперниками со счетом 1:1 и один раз 2:2. В последнем официальном матче украинцы сыграли вничью с французами (1:1).

Турнирное положение Украины в отборе на ЧМ-2022

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