Укр

"Чтобы финнов порвал на части": обращение Петракова к Шапаренко попало на видео

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
50
Александр Петраков и Николай Шапаренко Новость обновлена 06 октября 2021, 14:12
Александр Петраков и Николай Шапаренко

Николаю Шапаренко исполнилось 23 года.

Сборная Украины, которая находится в не лучшем положении в отборе на ЧМ-2022, начала подготовку к важнейшему матчу квалификации с прямым конкурентом за 2-е место в группе — Финляндией. Во время сборов исполняющий обязанности главного тренера "Желто-синих" Александр Петраков поздравил Николая Шапаренко с 23-летием.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Football Hub.

Наставник перед всей командой поздравил полузащитника "Динамо" с днем рождения, отметив, что тот переступил серьезный рубеж в своей жизни. Коуч подарил Николаю футболку с подписями игроков национальной команды. Петраков после мотивационной речи обратился к хавбеку: "Чтобы финнов порвал на части. Ты меня понял?". После этого украинские сборники рассмеялись.

Напомним, уже в субботу, 9 октября, сборная Украины проведет гостевую встречу с Финляндией. Нашей команде нужно обязательно побеждать, чтобы претендовать на высокие места в группе. Кроме того, 12 октября подопечных Петракова ожидает еще один матч отбора против команды Боснии и Герцеговины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко могут отправить на Олимпийские игры.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Александр Петраков #Сборная Финляндии #Николай Шапаренко
В зоне риска находится еще четыре региона
Украина
Уже завтра сразу три области Украины могут оказаться в "красной" зоне
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В зоне риска находится еще четыре региона
Уже завтра сразу три области Украины могут оказаться в "красной" зоне
Дата публикации
Категория
Геннадий Труханов стал фигурантом нового уголовного дела
Мэру Одессы вручили 5 подозрений в совершении преступлений: что известно
Дата публикации
Категория
Журналист и оператор "Схем" после нападения на них в "Укрэксимбанке"
"Вычистите все г*вно": появилось видео, как охрана по приказу главы "Укрэксимбанка" напала на журналистов "Схем" и отобрала камеры
Дата публикации
Категория
Илона Гвоздева
Илона Гвоздева: танцевать намного легче, чем сидеть в жюри, остальные судьи только и ждали, когда я споткнусь
Дата публикации
Категория
Кроме каникул, школьники получат еще шесть выходных на государственные и религиозные праздники
Когда будут каникулы у школьников в этом учебном году: график и точные даты