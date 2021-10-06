"Чтобы финнов порвал на части": обращение Петракова к Шапаренко попало на видео

Николаю Шапаренко исполнилось 23 года.

Сборная Украины, которая находится в не лучшем положении в отборе на ЧМ-2022, начала подготовку к важнейшему матчу квалификации с прямым конкурентом за 2-е место в группе — Финляндией. Во время сборов исполняющий обязанности главного тренера "Желто-синих" Александр Петраков поздравил Николая Шапаренко с 23-летием.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Football Hub.

Наставник перед всей командой поздравил полузащитника "Динамо" с днем рождения, отметив, что тот переступил серьезный рубеж в своей жизни. Коуч подарил Николаю футболку с подписями игроков национальной команды. Петраков после мотивационной речи обратился к хавбеку: "Чтобы финнов порвал на части. Ты меня понял?". После этого украинские сборники рассмеялись.

Напомним, уже в субботу, 9 октября, сборная Украины проведет гостевую встречу с Финляндией. Нашей команде нужно обязательно побеждать, чтобы претендовать на высокие места в группе. Кроме того, 12 октября подопечных Петракова ожидает еще один матч отбора против команды Боснии и Герцеговины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко могут отправить на Олимпийские игры.