Финляндия - Украина: где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Финляндия готова дать бой Украине.

В октябре для сборной Украины, которая находится в не лучшем турнирном положении, стартуют решающие матчи в отборе на чемпионат мира. Гостевой поединок против финнов будет показан на телеканалах медиа группы "Украина".

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В прямом эфире в Украине выездной матч национальной команды против Финляндии будет транслироваться не телеканалах "Футбол 1" и "Украина". В сети официальная трансляция встречи будет показана на сервисе oll.tv (требуется подписка). "Телеграф" проведет текстовый онлайн игры, в ходе которой у нас на сайте будут доступны видео лучших моментов встречи.

Отметим поединок Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября, в Хельсинки на "Олимпиястадион", начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

Сразу же после матча с финнами украинцы проведут домашний поединок с Боснией и Герцеговиной (12.10.2021). Турнирное положение обязывает нашу команду только побеждать, иначе пройти отбор будет крайне тяжело.

Ранее "Телеграф" сообщал, что и. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков призвал полузащитника Николая Шапаренко "разорвать финнов".