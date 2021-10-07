Финляндия - Украина: прямая трансляция матча отбора на ЧМ-2022

Сборной Украины необходима только победа.

В субботу, 9 октября, сборная Финляндии в рамках матча квалификации на чемпиона мира-2022 сыграет с Украиной. "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, посмотреть которую в Украине можно сразу по нескольким каналам. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча Финляндия — Украина

Турнирное положение в группе D, где также выступают Франция, Казахстан и Босния и Герцеговина, обязывает нашу команду побеждать. В случае ничьей или поражения шансы "Желто-синих" на второе место значительно ухудшаться. Франция, судя по всему, займет первое место и завоюет прямую путевку на Мундиаль, а вот борьба за 2-е место только-только начинается.

Турнирное положение в группе D европейского отбора на ЧМ-2022

"Телеграф" напоминает, что букмекеры считают сборную Украины фаворитом в противостоянии с Финляндией. Добавим, что накануне игры с финнами исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков, поздравляя Николая Шапаренко с 23-летием, попросил того "разорвать финнов".

Напомним, в своем последнем матче квалификации "Желто-синие" сыграли вничью с Францией (1:1).