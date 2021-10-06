"Щоб фінів порвав на частини": звернення Петракова до Шапаренка потрапило на відео

Миколі Шапаренку виповнилося 23 роки.

Збірна України, яка знаходиться в не найкращому становищі у відборі на ЧС-2022, розпочала підготовку до найважливішого матчу кваліфікації з прямим конкурентом за 2-е місце в групі — Фінляндією. Під час зборів виконуючий обов’язки головного тренера "Жовто-синіх" Олександр Петраков привітав Миколу Шапаренка з 23-річчям.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Football Hub.

Наставник перед всією командою привітав півзахисника "Динамо" з днем народження, зазначивши, що той переступив серйозний рубіж у своєму житті. Коуч подарував Миколі футболку з підписами гравців національної команди. Петраков після мотиваційної мови звернувся до хавбека: "Щоб фінів порвав на частини. Ти мене зрозумів?". Після цього українські збірники розсміялися.

Нагадаємо, вже в суботу, 9 жовтня, збірна України проведе гостьову зустріч з Фінляндією. Нашій команді потрібно обов’язково перемагати, щоб претендувати на високі місця в групі. Крім того, 12 жовтня підопічних Петракова чекає ще один матч відбору проти команди Боснії і Герцеговини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що екс-тренера збірної України Андрія Шевченка можуть відправити на Олімпійські ігри.