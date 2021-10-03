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Звільнений зі збірної Шевченко може представити Україну на Олімпійських іграх

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Андрій Шевченко Новина оновлена 03 жовтня 2021, 19:10
Андрій Шевченко

У Федерації гольфу України розповіли цікавий варіант.

Віце-президент Федерації гольфу України Юрій Сапронов розповів, що колишній головний тренер збірної України по футболу Андрій Шевченко, якого сватають в шотландський "Селтік", може стати учасником Олімпійських ігор.

Про це функціонер розповів в інтерв’ю ua.tribuna.com.

За словами Сапронова, Шевченко міг би отримати wild card (особливе запрошення) від організаторів, НОК України та Міністерства молоді та спорту і стати учасником літніх Олімпійських ігор, правда, він сам повинен захотіти цього. Юрій зазначив, що поява Шевченка на професійному турнірі з гольфу в 2013 році викликало чималий резонанс, і багато зарубіжних видань писали про це. Сапронов вважає, що на даний момент професійний гольф в Україні тільки-тільки починає свій шлях і за спортивним принципом наша країна не зможе підготувати гольфіста на дві найближчі Олімпіади, а ось під знаменитість запрошення можна було б і отримати.

"Під прізвище Шевченко ми отримали б wild card, і він міг би там зіграти, якби Андрій захотів", — розповів Сапронов.

Додамо, що Шевченко любить гольф. Буквально недавно він зіграв на турнірі в Шотландії. До слова, на тому ж турнірі, де зі знаменитостями-любителями грали профі, виступив і легендарний український боксер Володимир Кличко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шевою" цікавляться команди МЛС. Наставник влітку покинув збірну України, щоправда, пізніше виявилося, що УАФ просто не захотіла продовжувати контракт з фахівцем і найняла Олександра Петракова в якості виконуючого обов’язки головного тренера.

Теги:
#Андрій Шевченко #Збірна України #Гольф
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