Шевченко може очолити британський гранд

"Шева" може отримати роботу в Британії.

Легендарний український футболіст, а нині тренер Андрій Шевченко, який зі скандалом покинув збірну України, може отримати роботу в шотландському "Селтіку".

Про це повідомляє The Sun.

45-річний фахівець добре себе зарекомендував у збірній України, дійшовши на Євро-2020 до чвертьфінальної стадії, де "Жовто-сині" поступилися Англії (0:4). "Шева" не раз заявляв, що хоче прийняти клуб, а головною його метою є робота в "Мілані". У "Россонері" справи йдуть непогано зі Стефано Піолі, а тому двері для легенди клубу поки закриті. За інформацією джерела, "Селтік" розглядає варіант з призначенням Шевченко. Українець може замінити на цій посаді австралійця Анте Постекоглу, у якого не йдуть справи в команді.

"Селтік" після 7-и турів йде на 6-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії, а в Лізі Європи британський гранд стартував з двох поразок.

Відзначимо, в Британії Шевченко добре знайомий любителям футболу за свої виступи за лондонський "Челсі". Деякі вважають цей трансфер одним з найбільш провальних в історії АПЛ.

Примітно, що "Шева" недавно грав на турнірі з гольфу в Шотландії.

Крім того, Андрій відвідав бій Усик — Джошуа, який відбувся в Лондоні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шевченко запропонували роботу в МЛС.