Шевченко може продовжити кар’єру за океаном

Андрій Шевченко чекає новий виклик.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який нещодавно розбурхав інформаційний простір своєю заявою з приводу відходу з національної команди, може продовжити кар’єру за океаном.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці в Twitter.

За інформацією джерела, відразу три команди МЛС (вищий футбольний дивізіон в США і Канаді) зацікавлені у співпраці з українським фахівцем. Переговори з тренером вже почалися.

"Три клуби MLS проявили інтерес до Андрія Шевченка і розглядають його кандидатуру на пост головного тренера в наступному сезоні. Йдуть переговори", — написав Скіра.

Користувачі в коментарях пожартували, що "Шеві" треба переходити в "Динамо" (Х’юстон), адже він є вихованцем київського "Динамо".

До слова, в МЛС вміють грати в футбол. Ліга постійно радує вболівальників неймовірними голами. Наприклад, недавно в чемпіонаті повторили легендарний гол Шевченка у ворота "Ювентуса".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шевченку запропонували піти в суд на УАФ в зв’язку зі ситуації, що склалася.