У США "повторили" знаменитий гол Шевченка (відео)

В МЛС забили приголомшливий гол в стилі Андрія Шевченка.

У матчі регулярного сезону МЛС "Ді Сі Юнайтед" — "Монреаль" канадський футболіст Закарі Бро-Гійар забив красивий гол.

За рахунку 0:0 на 16-й хвилині поєдинку правий захисник, ймовірно, виконував навіс в штрафну, а за підсумком у нього вийшов удар, та ще й який. 22-річний Закарі намагався виконати технічний навіс, а замість цього м’яч після його пострілу полетів прямо за комір воротаря. Незважаючи на ранній гол, "Монреаль" не зумів розвинути перевагу і в підсумку програв з рахунком 2:1.

Обидві команди розташовуються в зоні плей-офф у Східній конференції МЛС. "Ді Сі Юнайтед" (27 очок) йде шостим, а "Монреаль" з 26 очками в активі — сьомий. В раунд плей-офф потраплять по сім кращих команд з кожної конференції.

Гол Бро-Гійара вийшов досить схожим на взяття воріт від Андрія Шевченка в матчі "Ювентус" — "Мілан". Правда, тоді "Шева" промчав до кута штрафної і завдав акцентований удар по воротах Джанлуїджі Буффона.

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