Укр

В США "повторили" знаменитый гол Шевченко (видео)

Автор
М. Корнилов
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Автор
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В США "повторили" знаменитый гол Шевченко (видео) Новость обновлена 18 августа 2021, 16:35
Закари Бро-Гийар

В МЛС забили потрясающий гол в стиле Андрея Шевченко.

В матче регулярного сезона МЛС "Ди Си Юнайтед" — "Монреаль" канадский футболист Закари Бро-Гийар забил красивый гол.

При счете 0:0 на 16-й минуте поединка правый защитник, вероятно, исполнял навес в штрафную, а по итогу у него получился удар, да еще какой. 22-летний Закари пытался исполнить техничный навес, а вместо этого мяч после его выстрела полетел прямиком за шиворот незадачливого вратаря. Несмотря на ранний гол "Монреаль" не сумел развить преимущество и в итоге проиграл со счетом 2:1.

Обе команды располагаются в зоне плей-офф в Восточной конференции МЛС. "Ди Си Юнайтед" (27 очков) идет шестым, а "Монреаль" с 26 очками в активе — седьмой. В раунд плей-офф попадут по семь лучших команд из каждой конференции.

Гол Бро-Гийара получился довольно похожим на взятие ворот от Андрея Шевченко в матче "Ювентус" — "Милан". Правда, тогда "Шева" промчался к "бровке" и нанес акцентированный удар по воротам Джанлуиджи Буффона.

Ранее "Телеграф" сообщал о забавном случае в матче МЛС, в котором двухлетний ребенок выбежал на поле и устроил побег от матери.

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