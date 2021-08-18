Двухлетний малыш устроил побег от мамы прямо во время футбольного матча (видео)

Забавный случай произошел во время матча МЛС.

Двухлетний футбольный болельщик по имени Зайдек стал героем сети после своего забега на поле во время матча "Цинциннати" — "Орландо Сити".

Ребенок заскучал на трибунах и в какой-то момент решил сам выбежать на поле и показать миру свое мастерство. Однако план юного любителя футбола до конца не сработал, ведь за ним следом пустилась мама, которая вернула мальчика на зрительское место. К слову, во время забега болельщики перестали следить за перипетиями игры, а все внимание приковал к себе Зайдек. К счастью, история завершилась хеппи-эндом, никто не пострадал.

В сети также пошутили, что маме ребенка нужно было показать прямую красную карточку за грубую игру (женщина поскользнулась, когда поймала "беглеца").

Отметим, игра завершилась со счетом 1:1, а забег Зайдека стал изюминкой матча. Данное видео попало на популярный паблик 433, где уже набрало свыше 2,7 млн лайков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что забег фаната во время финального матча чемпионата Европы-2020 Италия — Англия попал на видео.