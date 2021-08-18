Дворічний малюк влаштував втечу від мами прямо під час футбольного матчу (відео)

Кумедний випадок стався під час матчу МЛС.

Дворічний футбольний уболівальник на ім’я Зайдек став героєм мережі після свого забігу на поле під час матчу "Цинциннаті" — "Орландо Сіті".

Малюк занудьгував на трибунах і в якийсь момент вирішив сам вибігти на поле і показати світу свою майстерність. Однак план юного любителя футболу до кінця не спрацював, адже за ним слідом побігла матір, яка повернула хлопчика на глядацьке місце. До слова, під час забігу вболівальники перестали стежити за перипетіями гри, а вся увага дісталася Зайдеку. На щастя, історія завершилася хепі-ендом, ніхто не постраждав.

У мережі також пожартували, що мамі дитини потрібно було показати пряму червону картку за грубу гру (жінка посковзнулася, коли зловила "втікача").

Відзначимо, гра завершилася з рахунком 1:1, а забіг Зайдека став родзинкою матчу. Дане відео потрапило на популярний паблік 433, де вже набрало понад 2,7 млн лайків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що забіг фаната під час фінального матчу чемпіонату Європи-2020 Італія — Англія потрапив на відео.