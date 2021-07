Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)

Во время финала чемпионата Европы-2020 Италия - Англия на поле стадиона "Уэмбли" в Лондоне выбежал фанат. Из-за этого главный арбитр встречи нидерландец Бьорн Кейперс ненадолго приостановил встречу.

За три минуты до конца основного времени поединка на "бровке" показался мужчина, который весьма умело начал убегать от стюардов, что повеселило публику. Однако как только фанат побежал к середине площадки смех болельщиков поменялся на осудительный гул, ведь незваный гость "приостановил" основное шоу.

Видео момента забега болельщика не попал в официальную трансляцию встречи, а был заснят с трибун:

