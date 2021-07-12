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Понедельник, 12.07.2021
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Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
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Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)

Финал Евро-2020 был приостановлен из-за выбежавшего на поле фаната (видео)
Обновлено 00:16 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Во время финала чемпионата Европы-2020 Италия - Англия на поле стадиона "Уэмбли" в Лондоне выбежал фанат. Из-за этого главный арбитр встречи нидерландец Бьорн Кейперс ненадолго приостановил встречу.

Италия - Англия - прямая трансляция финала Евро-2020

За три минуты до конца основного времени поединка на "бровке" показался мужчина, который весьма умело начал убегать от стюардов, что повеселило публику. Однако как только фанат побежал к середине площадки смех болельщиков поменялся на осудительный гул, ведь незваный гость "приостановил" основное шоу.

Видео момента забега болельщика не попал в официальную трансляцию встречи, а был заснят с трибун:

Напомним, Англия вышла вперед благодаря раннему голу-красавцу в исполнении защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу, а итальянцы сравняли счет благодаря голу центрбека "Ювентуса" Леонарда Бонуччи. К слову, хавбек "Ман Сити" Рахим Стерлинг и в этом поединке отметился симуляцией.

Со всеми результатами и видеообзорами матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 113

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Сборная Англии, Сборная Италии, Футбол, Евро-2020.
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