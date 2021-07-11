Бонуччи сравнял счёт в финале Евро-2020

На 66-й минуте матча между сборными Италии и Англии навала итальянцев закончилась голом. После подачи углового в штрафной англичан началась настоящая суматоха, которая закончилась ударом Леонардо Бонуччи по пустым воротам с ближнего расстояния.

Отметим, что в случае, если бы мяч не залетел в ворота, арбитр бы мог поставить пенальти, так как англичане внаглую сбили другого "ювентини" - Джорджо Кьеллини.

"Телеграф" напоминает, что первый гол в матче забил другой защитник - англичанин Люк Шоу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Рахим Стерлинг успел "нырнуть" уже и в финале Чемпионата Европы.