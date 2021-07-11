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Бонуччи сравнял счёт в финале Евро-2020

Бонуччи сравнял счёт в финале Евро-2020
23:43 Вс, 11 Июль 2021 Телеграф Твиттер

На 66-й минуте матча между сборными Италии и Англии навала итальянцев закончилась голом. После подачи углового в штрафной англичан началась настоящая суматоха, которая закончилась ударом Леонардо Бонуччи по пустым воротам с ближнего расстояния.

Отметим, что в случае, если бы мяч не залетел в ворота, арбитр бы мог поставить пенальти, так как англичане внаглую сбили другого "ювентини" - Джорджо Кьеллини. 

"Телеграф" напоминает, что первый гол в матче забил другой защитник - англичанин Люк Шоу.   

Ранее "Телеграф" сообщал, что Рахим Стерлинг успел "нырнуть" уже и в финале Чемпионата Европы.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Англии, Сборная Италии, Уэмбли, Евро-2020, Леонардо Бонуччи.
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