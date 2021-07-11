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Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)

Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)
22:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter england

В воскресенье, 11 июля, в Лондоне на "Уэмбли" проходит финальный матч чемпионата Европы-2020 Италия - Англия. Уже в дебюте встречи номинальные гости повели в счете.

Италия - Англия - прямая трансляция финала Евро-2020

На второй минуте поединка Люк Шоу идеальным ударом с лету поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Разящая атака "Трех львов" развивалась на правом фланге, откуда Киран Триппьер исполнил идеальный навес в штрафную, а фланговый защитник "Манчестер Юнайтед" красиво в касание переправил мяч в угол ворот Италии. Доннарумма, который еще не определился со своим клубным будущим лишь наблюдал за полетом "снаряда", ведь Шоу удался одновременно и точный и сильный выстрел, а мяч еще и зацепил газон перед тем, как залететь в ворота.

Видео гола Люка Шоу в матче Италия - Англия:

Со всеми результатами и видеообзорами матче Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Италии, Футбол, Евро-2020, Люк Шоу.
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