Италия - Англия: Шоу ударом с лету открыл счет в финале Евро-2020 (видео)

В воскресенье, 11 июля, в Лондоне на "Уэмбли" проходит финальный матч чемпионата Европы-2020 Италия - Англия. Уже в дебюте встречи номинальные гости повели в счете.

На второй минуте поединка Люк Шоу идеальным ударом с лету поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Разящая атака "Трех львов" развивалась на правом фланге, откуда Киран Триппьер исполнил идеальный навес в штрафную, а фланговый защитник "Манчестер Юнайтед" красиво в касание переправил мяч в угол ворот Италии. Доннарумма, который еще не определился со своим клубным будущим лишь наблюдал за полетом "снаряда", ведь Шоу удался одновременно и точный и сильный выстрел, а мяч еще и зацепил газон перед тем, как залететь в ворота.

Видео гола Люка Шоу в матче Италия - Англия:

Со всеми результатами и видеообзорами матче Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.