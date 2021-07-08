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Италия - Англия: прямая трансляция финала Евро-2020

Италия - Англия: прямая трансляция финала Евро-2020
Обновлено 09:49 Сегодня Телеграф bleacherreport.com

Как говорится, этот день скоро настанет. 11 июля в финальном матче Чемпионата Европы встретятся сборные Италии и Англии. Команды, которые зарекомендовали себя на турнире совсем по-разному - одни как самая зрелищная и яркая команда, другие - как команда максимально прагматичная.

Если мыслить максимально стереотипно, то можно сказать, что итальянцы на турнире выступили в роли испанцев, а англичане - в роли итальянцев. К слову, на главном фото эпизод из серии пенальти в киевском матче 1/4 Евро-2020, когда Андреа Пирло поразил английского кипера Джо Харта "паненко"

В этой статье "Телеграф" проведёт текстовую трансляцию решающего матча турнира. Сюда будут оперативно добавлены видео голов и всех самых опасных и интересных моментов финального поединка.  

                                              Италия -:-Англия 

                                                (начало в 22:00) 

Букмекеры считают фаворитами встречи англичан. Возможно, определённую роль здесь играет и фактор домашнего поля - родоначальники футбола будут вновь играть на "Уэмбли", хотя номинальными хозяевами встречи и выступают итальянцы.

"Телеграф" напоминает, что эпичный пенальти на Стерлинге в полуфинальном поединке англичан против Дании породило бурное обсуждение в социальных сетях. Кроме того, в интернете вингеру "Манчестер Сити" уже посвятили массу различных мемов.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Англии, Сборная Италии, Уэмбли, Евро-2020, Рахим Стерлинг.
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