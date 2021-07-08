Пенальти на Стерлинге: мнения людей

Вчера, 7 июля, сборная Англии в овертайме одержала победу со счётом 2:1 в над Данией и вышла в финал Евро-2020, а главной темой для обсуждений стал спорный пенальти, которое нидерландский арбитр Данни Маккели поставил за якобы фол против Рахима Стерлинга. Именно после этого эпизода Гарри Кейн забил победный мяч.

Мнения известных людей также разделились, хотя большинство склоняется к тому, что никакого одиннадцатиметрового там не было и в помине. К примеру, журналист Евгений Муджири пошутил над ситуацией так:



Сергей Лойко считает, что осадок от победы таким способом останется и в случае победы команды Саутгейта на Евро:

Не очень доволен такой победой англичан и блогер Мирослав Олешко:

Иное мнение высказывает политик Борислав Берёза, который считает, что при наличии ВАР пенальти не должен вызывать вопросов.



Заместитель главного редактора издания "Телеграф" Максим Иванов в свою очередь просто кратко и лаконично высказался касательно критики игры англичан.



Кроме того на полях фейсбука можно встретить и такие высказывания:



"Телеграф" напоминает, как раньше в финалах Евро играла сборная Италии - соперник родоначальников футбола по решающему матчу турнира, который состоится 11 июля.