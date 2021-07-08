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Четверг, 08.07.2021
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Англия благодаря спорному пенальти вышла в финал Евро-2020: видеообзор матча с Данией
Англия благодаря спорному пенальти вышла в финал Евро-2020: видеообзор матча с Данией
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Пенальти в ворота Дании породило массу мемов: подборка лучших

Пенальти в ворота Дании породило массу мемов: подборка лучших
08:55 Сегодня Телеграф Твиттер

Главной темой для обсуждений после вчерашнего полуфинала Евро-2020 между Англией и Данией (2:1 в овертайме) стал спорный пенальти, назначенный после эпического падения ("ныряния") в чужой штрафной одноклубника Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в дополнительное время. Именно тогда Гарри Кейн и забил победный мяч, хотя первый его удар Петер Шмейхель, успевший за матч совершить несколько блестящих сейвов, успешно отразил.  

Пенальти на Стерлинге: мнения людей

Случай с назначенным одиннадцатиметровым в интернете породил массу мемов и различных шуток, героем которых стал сам Рахим Стерлинг:

А арбитром ВАР вчера, оказывается, была британская королева Елизавета...

"Телеграф" напоминает, что на Копа Америка Месси высмеял обидчика Суареса.

В финале турнира англичане сыграют против сборной Италии. Матч пройдёт 11 июля на "Уэмбли".

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Англии, Уэмбли, Рахим Стерлинг, Мемы, Интернет-мемы, Сборная Дании.
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