Пенальти в ворота Дании породило массу мемов: подборка лучших

Главной темой для обсуждений после вчерашнего полуфинала Евро-2020 между Англией и Данией (2:1 в овертайме) стал спорный пенальти, назначенный после эпического падения ("ныряния") в чужой штрафной одноклубника Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в дополнительное время. Именно тогда Гарри Кейн и забил победный мяч, хотя первый его удар Петер Шмейхель, успевший за матч совершить несколько блестящих сейвов, успешно отразил.

Случай с назначенным одиннадцатиметровым в интернете породил массу мемов и различных шуток, героем которых стал сам Рахим Стерлинг:



А арбитром ВАР вчера, оказывается, была британская королева Елизавета...





"Телеграф" напоминает, что на Копа Америка Месси высмеял обидчика Суареса.

В финале турнира англичане сыграют против сборной Италии. Матч пройдёт 11 июля на "Уэмбли".