Стерлинг "нырнул" в финале Евро-2020: реакция сети (видео)

Английский футболист Рахим Стерлинг вновь отличился со знаком минус. На этот раз полузащитник "Манчестер Сити" в финале чемпионата Европы-2020 с Италией упал в штрафной "Адзурри", требуя пенальти. Нидерландский рефери Бьорн Кейперс не стал назначать 11-метровый удар.

В начале второго тайма при счете 0:1 в пользу "Трех львов" Стерлинг ворвался в чужую штрафную, а затем после небольшого столкновения с Леонардо Бонуччи упал. Ситуация была очень похожа на ту, что произошла в полуфинале Евро-2020 Англия - Дания. Тогда Рахим заработал весьма спорный пенальти, который привел к победному голу в исполнении Гарри Кейна. По сути симуляция Стерлинга вывела англичан в финал.

Видео падения Стерлинга в финальном матче Евро-2020 с Италией:

Сеть бурно отреагировала на эпизод массой мемов и шуток:

NO ONE: STERLING EVERY GAME pic.twitter.com/8NMc1fgiLn — kichi (@kichisaki) July 11, 2021

declassified photo of sterling training ahead of the final #EURO2020 pic.twitter.com/EJuixgVTuM — adrian wojtas (@adrianwojtas) July 11, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал, как Англия открыла счет в игре с Италией. Со всеми результатами и видеообзорами матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

"Телеграф" напоминает, что перед матчем Италия - Англия у стадиона "Уэмбли" прошли беспорядки.