Давка и потасовки фанов с копами: что происходит у "Уэмбли" перед финальным матчем Евро-2020 (видео)

Перед началом финального матча Чемпионата Европы по футболу-2020 между сборным Великобритании и Италии на лондонском стадионе "Уэмбли" английские футбольные фаны показали свой необузданный нрав.

Как сообщают СМИ и Telegram-каналы, болельщики, стремясь скорее оказаться на трибунах, прорвали ограждения и устроили давку на входах на стадион.

Ранее "Телеграф" уже писал, что финал на лондонском стадионе "Уэмбли" посетят 67 тысяч болельщиков. При этом английских фанов в 10 раз больше, чем итальянских болельщиков.

Согласно сообщениям, около ста английских фанатов прорвались через ограждения и пробрались без билетов. Вокруг стадиона стычки с полицией и очень неспокойно.

"Телеграф" напоминает, что за матче Италия - Англия на нашем сайте можно следить в режиме онлайн.