В 10 раз: насколько больше английских болельщиков на финале будет больше, чем итальянских

Как сообщает известное итальянское издание Italy24news, английских болельщиков на финальном матче Евро-2020 будет намного больше, чем итальянских. А если быть точным и конкретным - в 10 раз.

Всего финал на лондонском стадионе "Уэмбли" посетят 67 тысяч болельщиков. Из них примерно 58 тысяч будут англичанами и лишь 6619 - итальянских. Остальная небольшая доля - нейтральные поклонники футбола из других стран.

Отметим, что всего главный стадион Великобритании вмещает 90 тысяч зрителей, однако вход разрешён лишь на 75% заполняемости этой великой арены.

Ранее "Телеграф" сообщал, что английские болельщики совершили грубые правонарушения на матче против Дании, за что получили дело от УЕФА. Европейских футбольный союз уже наказал родоначальников футбола штрафом.

"Телеграф" напоминает, что за матче Италия - Англия на нашем сайте можно следить в режиме онлайн.