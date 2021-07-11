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В 10 раз: насколько больше английских болельщиков на финале будет больше, чем итальянских

В 10 раз: насколько больше английских болельщиков на финале будет больше, чем итальянских
Обновлено 21:13 Сегодня Телеграф Italy24news BBC

Как сообщает известное итальянское издание Italy24news, английских болельщиков на финальном матче Евро-2020 будет намного больше, чем итальянских. А если быть точным и конкретным - в 10 раз.  

Стали известны стартовые составы на финал Чемпионата Европы

Всего финал на лондонском стадионе "Уэмбли" посетят 67 тысяч болельщиков. Из них примерно 58 тысяч будут англичанами и лишь 6619 - итальянских. Остальная небольшая доля - нейтральные поклонники футбола из других стран.  

Отметим, что всего главный стадион Великобритании вмещает 90 тысяч зрителей, однако вход разрешён лишь на 75% заполняемости этой великой арены.  

Ранее "Телеграф" сообщал, что английские болельщики совершили грубые правонарушения на матче против Дании, за что получили дело от УЕФА. Европейских футбольный союз уже наказал родоначальников футбола штрафом. 

"Телеграф" напоминает, что за матче Италия - Англия на нашем сайте можно следить в режиме онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Италии, Болельщики, Уэмбли, Евро-2020, Итальянские болельщики, Английские болельщики.
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