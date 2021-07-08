УЕФА открыл дело против Англии за поведение болельщиков

Спорное судейское решение, принятое нидерландцев Данни Маккели в матче Англия - Дания (2:1 в овертайме), никак нельзя записать в вину англичанам. Если и находить здесь "крайних", то в арбитрах. Однако в этом матче также отметились с нехорошей стороны и английские фанаты, и как сообщает пресс-служба УЕФА, по этому факту уже открыто дело.

Перед началом игры трибуны "Уэмбли" освистали гимн Дании, что выходит за любые морально-этические нормы. К слову, англичане делали это на этом Чемпионате Европы также и перед играми с шотландцами и немцами.

Затем - использовали на стадионе пиротехнику, что запрещено и всегда наказывается штрафными санкциями от УЕФА для представителей клуба или сборной.

А в довершение, во время пробития Кейном того самого, крайне спорного и неоднозначного пенальти, они светили лазерной указкой лицо (и глааз в частности) датского голкиперу Касперу Шмейхелю.

Какое наказание может грозить сборной Англии - пока неизвестно.

"Телеграф" напоминает, что момент с падение Стерлинга породил в интернете как различные дискуссии, так и множество мемов.