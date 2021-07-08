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УЕФА открыл дело против Англии за поведение болельщиков

УЕФА открыл дело против Англии за поведение болельщиков
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф UEFA Спорт-Экспресс

Спорное судейское решение, принятое нидерландцев Данни Маккели в матче Англия - Дания (2:1 в овертайме), никак нельзя записать в вину англичанам. Если и находить здесь "крайних", то в арбитрах. Однако в этом матче также отметились с нехорошей стороны и английские фанаты, и как сообщает пресс-служба УЕФА, по этому факту уже открыто дело. 

Лазерная указка в глазу Шмейхеля и два мяча на поле: что не так с победным голом англичан

Перед началом игры трибуны "Уэмбли" освистали гимн Дании, что выходит за любые морально-этические нормы. К слову, англичане делали это на этом Чемпионате Европы также и перед играми с шотландцами и немцами.

Затем - использовали на стадионе пиротехнику, что запрещено и всегда наказывается штрафными санкциями от УЕФА для представителей клуба или сборной. 

А в довершение, во время пробития Кейном того самого, крайне спорного и неоднозначного пенальти, они светили лазерной указкой  лицо (и глааз в частности) датского голкиперу Касперу Шмейхелю.  

Английские СМИ считают, что гол Дании нужно было отменять

Какое наказание может грозить сборной Англии - пока неизвестно. 

"Телеграф" напоминает, что момент с падение Стерлинга породил в интернете как различные дискуссии, так и множество мемов.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Англии, УЕФА, Уэмбли, Евро-2020, Сборная Дании, Каспер Шмейхель.
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