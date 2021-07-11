Скачать
Воскресенье, 11.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Казахстанский гигант отправил российского "Дарта Вейдера" в тяжелый нокаут с конвульсиями (видео)
Казахстанский гигант отправил российского "Дарта Вейдера" в тяжелый нокаут с конвульсиями (видео)
Непобедимый британский боксер сотворил немыслимое в ринге (видео)
Непобедимый британский боксер сотворил немыслимое в ринге (видео)
Экс-претендент на титул брутально нокаутировал непобедимого казаха в весе Ломаченко (видео)
Экс-претендент на титул брутально нокаутировал непобедимого казаха в весе Ломаченко (видео)
УЕФА хочет ещё сильнее расширить Чемпионат Европы
УЕФА хочет ещё сильнее расширить Чемпионат Европы

Стали известны стартовые составы на финал Чемпионата Европы

Стали известны стартовые составы на финал Чемпионата Европы
Обновлено 20:52 Сегодня Телеграф Спорт-Экспресс

 Чуть больше, чем за час до стартового свистка финала Евро-2020, стали известны составы команд, которые сегодня выйдут на лондонский стадион "Уэмбли". Выглядят они следующим образом:

Сборная Италии: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн 

Отметим, что никаких глобальных изменениях в стартах не видно - итальянцы и вовсе полностью продублировали свои одиннадцать человек, вышедших на полуфинальный поединок с испанцами. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер родоначальников футбола Гарет Саутгейт спровоцировал итальянскую общественность своим заявлением накануне решающего матча, решив зайти в область истории Второй мировой войны.

"Телеграф" напоминает, что за финальной игрой на нашему сайте можно следить в режиме онлайн

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч Италия - Англия

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 159

Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Италии, Роберто Манчини, Уэмбли, Евро-2020, Гарет Саутгейт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Макгрегор оскорбил жену Порье после боя (видео)
02 В сети высмеяли Макгрегора из-за слов перед боем с Порье: мемы и шутки после поединка (фото, видео)
03 Непобедимый британский боксер сотворил немыслимое в ринге (видео)
04 Макгрегор сломал ногу в бою с Порье, американцу засчитали победу техническим нокаутом (видео)
05 Макгрегор - Порье 3: видео боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь