Стали известны стартовые составы на финал Чемпионата Европы

Чуть больше, чем за час до стартового свистка финала Евро-2020, стали известны составы команд, которые сегодня выйдут на лондонский стадион "Уэмбли". Выглядят они следующим образом:

Сборная Италии: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Стерлинг, Филлипс, Маунт, Кейн

Отметим, что никаких глобальных изменениях в стартах не видно - итальянцы и вовсе полностью продублировали свои одиннадцать человек, вышедших на полуфинальный поединок с испанцами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер родоначальников футбола Гарет Саутгейт спровоцировал итальянскую общественность своим заявлением накануне решающего матча, решив зайти в область истории Второй мировой войны.

"Телеграф" напоминает, что за финальной игрой на нашему сайте можно следить в режиме онлайн.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч Италия - Англия.