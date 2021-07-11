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Главный тренер англичан провокационно назвал Италию "союзником Германии во Второй мировой войне"

Главный тренер англичан провокационно назвал Италию "союзником Германии во Второй мировой войне"
Обновлено 18:49 Сегодня Телеграф The Telegraph Eurosport

Накануне финала Евро-2020 между Италией и Англией, который состоится сегодня, 11 июля, и начнётся в 22:00 по киевскому времени, главный тренером родоначальников футбола Гарет Саутгейт не поскупился на провокационные высказывания. К примеру, он к чему-то упомянул, что во Второй мировой войне Италией была союзником Германии, передаёт британское издание The Telegraph.

"Для острова столь небольшого размера, как Британия, мы оказывали невероятное влияние на мировую цивилизацию. И нам следует это поддерживать.

Мы впервые сыграем в финале чемпионата Европы. По этой причине мне, другим тренерам и футболистам будет недостаточно только этого. На победу в 1/8 финала над Германией (2:0), первую в поединках с немцами в плей-офф крупного турнира, начиная с финала ЧМ-1966, повлияли воспоминания о Второй мировой войне.

Они пытались нас покорить, но у англичан хватило смелости защититься. Я никогда не говорил об этом своим подопечным, но убеждет, что это сыграло свою роль. Теперь нам будет противостоять Италия – бывший союзник Германии" - подытожил Саутгейт. 

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Англии, Сборная Италии, Сборная Германии, Вторая мировая война, Евро-2020, Гарет Саутгейт.
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