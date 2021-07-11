УЕФА хочет ещё сильнее расширить Чемпионат Европы

Как сообщает авторитетное американское издание Associated Press, УЕФА всерьёз рассматривает вариант с расширением Чемпионата Европы до 32-х команд.

Сообщается, что окончательное решение по этому вопросу европейский футбольный союз должен принять к 2023-му году, а на практике правило может быть задействовано только с континентального первенства года 2028-го. Евро-2024, которое состоится через три года в Германии, ещё точно пройдёт по схеме с 24 командами.

Отметим, что и 24 команды на Евро появились в свете реформы УЕФА - ранее участие в турнире принимали лишь 16 лучших национальных сборных Европы. В случае увеличения числа участников до 32-х команд, организация также будет должна пересмотреть квалификацию, или же и вовсе её отменить. К слову, что членами УЕФА являются 55 европейских ассоциаций.

"Телеграф" напоминает, что за сегодняшним финалом Евро-2020 между сборными Италии и Англии на нашем сайте можно следить в режиме онлайн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках.