УЕФА сделал одно из самых долгожданных изменений в европейском футболе

УЕФА отменил правило выездного гола во всех турнирах под своей эгидой. Об этом сообщается на официальном твиттере европейского футбольного союза.

Соответствующее решение вступит в силу с футбольного сезона-2021/22. Теперь в случае, если по итогам 180 основных минут двухматчевого противостояния счет забитых голов будет ничейным, количество выездных мячей команд не будет учитываться - противостояние будет переходить в овертайм.

Отметим, что правило выездного гола работало в Лиге чемпионов, Лиге Европы и в плей-офф квалификации чемпионата Европы. Впервые данное правило было внедрено в сезоне 1965/1966 в Кубке обладателей Кубков. Так, в случае ничейного счета по итогам двух матчей, судьбу встречи могло решить количество голов, забитых командой на выезде. Дальше проходил тот коллектив, который смог забить больше таких мячей.

Подразумевалось, что на выезде командам играть сложнее ввиду потраченных сил на дорогу, а потому мячи, забитые на выезде, должны цениться выше. Но в последние десятилетия это правило подвергалось жесткой критике, ведь современный уровень развития транспорта позволяет командам-участницам европейских турниров преодолевать большие расстояния за считанные часы.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.

Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL

— UEFA (@UEFA) June 24, 2021