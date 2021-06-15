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УЕФА открыл дело против австрийского футболиста: что натворил игрок на Евро-2020

УЕФА открыл дело против австрийского футболиста: что натворил игрок на Евро-2020
Обновлено 16:00 Сегодня Телеграф Фото: Instagram m.arnautovic7

УЕФА открыл дело против нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Игрока обвиняют в том, что он оскорблял соперников во время игры первого тура чемпионата Европы  с Северной Македонией, в частности, Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски. Арнаутович является сербом по происхождению, а Бейтулай и Алиоски имеют албанские корни. Если вина австрийского игрока будет доказана, то ему грозят санкции со стороны УЕФА.

"Телеграф" напоминает, что матч первого тура ЧЕ-2020 Австрия - Северная Македония состоялся 13 июня и завершился победой номинальных хозяев. В следующем туре австрийцы сыграют с Нидерландами, а Северная Македония - с Украиной. С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале с формой сборной Северной Македонии на Евро-2020.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Нидерландов, Футбол, Сборная Австрии, Евро-2020.
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