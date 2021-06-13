На Евро-2020 новый скандал из-за формы - Греция требует Северную Македонию сменить форму. Греция выступает против названия на гербе, ибо там отсутствует слово "Северная" (также его нет в аббревиатуре ФФМ), а это отсылка к давнему политическому скандалу между двумя государствами.

Министерство иностранных дел Северной Македонии уже отреагировало на претензию и заявило, что это никак не противоречит Преспонскому соглашению, по которому название страны изменено с "Македония" на "Северная Македония".

"Тетеграф" напоминает, что это уже второй скандал на Евро из-за формы - Россия требовала УЕФА запретить сборной Украины играть в форме с Крымом на карте и со словами "Слава Украине - Героям Слава".