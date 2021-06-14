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"Слава Украине": российский комментатор похвалил Шевченко за лучший матч на Евро-2020

"Слава Украине": российский комментатор похвалил Шевченко за лучший матч на Евро-2020
12:32 Сегодня Телеграф Фото: Instagram alandronov

Российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал матч сборной Украины против Нидерландов на Евро-2020.

Нидерланды - Украина: назван лучший игрок матча Евро-2020

По мнению Андронова, "Желто-синие" показали удивительную игру, несмотря на поражение. Кроме того, специалист подчеркнул, что игра с украинцев с "Оранжевыми" на данный момент является лучшим матчем всего турнира. Также комментатор сравнил поражения украинцев и россиян в первом туре ЧЕ-2020.

"Лучший тайм на этом Евро. Бодро, смело, атака на атаку. Шевченко молодец, что не стал строить окопы "имени Баринова и Оздоева". Футбол должен дарить радость. Этот - дарит! Слава Украïнi! Вроде и там потеряли три очка, и наши потеряли три очка. Но одни играли в футбол (как умеют), а другие - в спортивную ходьбу с мячом. Пока это был лучший матч на Евро..." - написал Андронов в telegram-канале BVB (Banned Voice of Bundesliga).

"Телеграф" напоминает, что в первом туре чемпионата Европы сборная Украины минимально проиграла Нидерландам. Россия стартовала на Евро-2020 с сокрушительного поражения от Бельгии.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Сборная России, Футбол, Евро-2020, Алексей Андронов.
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