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Нидерланды - Украина: назван лучший игрок матча Евро-2020

Нидерланды - Украина: назван лучший игрок матча Евро-2020
Обновлено 01:19 Сегодня Телеграф Фото: Twitter DenzelJMD2

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины уступила команде Нидерландов на Евро-2020. 

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По итогам игры УЕФА назвал имя лучшего игрока. Им стал защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис. Именно Дюмфрис на 85-й минуте поединка забил победный гол в ворота Георгия Бущана. К слову, вратарь "Динамо" был признан "Левом матча" по итогам голосования украинских болельщиков.

"Телеграф" напоминает, что матч первого тура группового раунда ЧЕ-2020 Нидерланды - Украина завершился со счетом 3:2 в пользу "Оранжевых". У нас на сайте доступен полный видеообзор этого поединка

На Евро-2020 сборные Украины и Нидерландов играют в квартете С вместе с командами Австрии и Северной Македонии, которые также сыграли свой матч первого тура.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Футбол, Евро-2020.
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