Нидерланды - Украина: назван лучший игрок матча Евро-2020

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины уступила команде Нидерландов на Евро-2020.

По итогам игры УЕФА назвал имя лучшего игрока. Им стал защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис. Именно Дюмфрис на 85-й минуте поединка забил победный гол в ворота Георгия Бущана. К слову, вратарь "Динамо" был признан "Левом матча" по итогам голосования украинских болельщиков.

Flying Dutchman Denzel Dumfries wins the prize after inspiring the Netherlands to victory @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/VbeCZvzB40

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021