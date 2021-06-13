Австрия обыграла Северную Македонию в матче соперников Украины по Евро-2020: видео

В воскресенье, 13 июня, в первом поединке группы C на Евро-2020 встретились команды Австрии и Северной Македонии. Игра прошла в Бухаресте на стадионе "Национальный" и завершилась со счётом 3:1 в пользу номинальных хозяев.

Австрийцы дважды выходили вперёд - сначала прекрасную подачу Забитцера замкнул Штефан Лайнер, затем счёт сравнял ветеран балканцев Горан Пандева, а победный мяч в ворота дебютантов турнира отправил вышедший на замену Грегорич. Добил команду Игора Ангеловски Марко Арнаутович, который тоже выступил в роли "джокера". В целом, наследники легендарной "Вундертим" добыли достаточно уверенную победу как по игре, так и по счёту.

Лучшие моменты первого тайма:

Видео гола Грегорича:

Видео гола Арнаутовича:

Полный видеообзор матча будет добавлен позже.

"Телеграф" напоминает, что на Евро-2020 случился новый скандал из-за формы, и его участник - Северная Македония. Именно команда Игора Ангеловски станет вторым соперником команды Андрея Шевченко на турнире.