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Австрия обыграла Северную Македонию в матче соперников Украины по Евро-2020: видео

Австрия обыграла Северную Македонию в матче соперников Украины по Евро-2020: видео
21:06 Сегодня Телеграф Твиттер Евро-2020

В воскресенье, 13 июня, в первом поединке группы C на Евро-2020 встретились команды Австрии и Северной Македонии. Игра прошла в Бухаресте на стадионе "Национальный" и завершилась со счётом 3:1 в пользу номинальных хозяев. 

Австрийцы дважды выходили вперёд - сначала прекрасную подачу Забитцера замкнул Штефан Лайнер, затем счёт сравнял ветеран балканцев Горан Пандева, а победный мяч в ворота дебютантов турнира отправил вышедший на замену Грегорич. Добил команду Игора Ангеловски Марко Арнаутович, который тоже выступил в роли "джокера". В целом, наследники легендарной "Вундертим" добыли достаточно уверенную победу как по игре, так и по счёту.

Лучшие моменты первого тайма:

Видео гола Грегорича:

Видео гола Арнаутовича:

Полный видеообзор матча будет добавлен позже. 

"Телеграф" напоминает, что на Евро-2020 случился новый скандал из-за формы, и его участник - Северная Македония. Именно команда Игора Ангеловски станет вторым соперником команды Андрея Шевченко на турнире.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 315

Все по теме:

Сборная Австрии, Евро-2020, Горан Пандев, Сборная Северной Македонии.
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