Бельгия растоптала Россию на Евро-2020 на глазах родных болельщиков (видео)

В субботу, 12 июня, сборные Бельгии и России встретились в рамках матча первого тура группы В. Номинальными хозяевами встречи считались "Красные дьяволы", хотя игра проходила в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. В итоге встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.

Победу "Красным Дьяволам" принесли точные выстрелы Ромелу Лукаку и Томас Менье. Примечательно, что 2 мяча российские футболисты привезли себе сами. В моменте с первым голом ошибся защитник Андрей Семенов, а во втором взятии ворот львиная доля вины на кипере Антоне Шунине. А на 88-й минуте встречи Лукаку оформил дубль.

Напомним, сборная РФ и Бельгии выступают на Евро-2020 в квартете B вместе с командами Дании и Финляндии. Скандинавы уже провели свой матч первого тура. В этой встрече едва не произошла трагедия. В следующем туре россияне сыграют с финнами (16 июня), а бельгийцы померятся силами с датчанами (17 июня).

Бельгия 3:0 Россия

Голы: Лукаку 10', 88', Менье 34'

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