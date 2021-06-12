Скачать
Воскресенье, 13.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Финляндия обыграла Данию на Евро-2020, нанеся один удар за матч (видео)
Финляндия обыграла Данию на Евро-2020, нанеся один удар за матч (видео)
Чешка Крейчикова обыграла россиянку Павлюченкову в финале Ролан Гаррос-2021 (видео)
Чешка Крейчикова обыграла россиянку Павлюченкову в финале Ролан Гаррос-2021 (видео)
Появилась официальная информация о состоянии футболиста Эриксена
Появилась официальная информация о состоянии футболиста Эриксена
Лукаку забил России на Евро-2020 самый легкий гол в карьере (видео)
Лукаку забил России на Евро-2020 самый легкий гол в карьере (видео)

Бельгия растоптала Россию на Евро-2020 на глазах родных болельщиков (видео)

Бельгия растоптала Россию на Евро-2020 на глазах родных болельщиков (видео)
23:52 Сб, 12 Июнь 2021 Телеграф Фото: Twitter BelRedDevils

В субботу, 12 июня, сборные Бельгии и России встретились в рамках матча первого тура группы В. Номинальными хозяевами встречи считались "Красные дьяволы", хотя игра проходила в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. В итоге встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу бельгийцев.

Победу "Красным Дьяволам" принесли точные выстрелы Ромелу Лукаку и Томас Менье. Примечательно, что 2 мяча российские футболисты привезли себе сами. В моменте с первым голом ошибся защитник Андрей Семенов, а во втором взятии ворот львиная доля вины на кипере Антоне Шунине. А на 88-й минуте встречи Лукаку оформил дубль.

Напомним, сборная РФ и Бельгии выступают на Евро-2020 в квартете B вместе с командами Дании и Финляндии. Скандинавы уже провели свой матч первого тура. В этой встрече едва не произошла трагедия. В следующем туре россияне сыграют с финнами (16 июня), а бельгийцы померятся силами с датчанами (17 июня).

Бельгия 3:0 Россия

Голы: Лукаку 10', 88', Менье 34'

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 395

Все по теме:

Сборная России, Футбол, Евро-2020, Сборная Бельгии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболист потерял сознание во время матча Евро-2020, игра Дания - Финляндия приостановлена
02 Финляндия обыграла Данию на Евро-2020, нанеся один удар за матч (видео)
03 Появилась официальная информация о состоянии футболиста Эриксена
04 Дания и Финляндия доиграют матч Евро-2020: УЕФА сделал заявление
05 Жена Эриксена была на стадионе, когда футболист потерял сознание во время матча Евро-2020 (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь