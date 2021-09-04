Шевченку запропонували піти в суд: подробиці скандалу в збірній України

Андрій Шевченко розповів громадськості подробиці свого відходу зі збірної.

Екс-наставник "Жовто-синіх" Андрій Шевченко під час брифінгу розповів, чому покинув національну команду, а також розповів деталі гучної історії.

Слова Шевченка приводить ПРОФУТБОЛ Digital.

Андрій Миколайович досить несподівано 3 вересня скликав брифінг з журналістами. На ньому фахівець спробував пояснити, чому він більше не тренер збірної України, зокрема, наставник розповів і про фінансову сторону питання. За словами фахівця, за 5 років роботи в таборі "Жовто-синіх" він жодного разу не піднімав питання про підвищення заробітної плати, а тому інформація про те, що у його команди зросли фінансові апетити після успіху на Євро-2020 є неправдою. Також наставнику обіцяли пролонгацію контракту зі збірною, проте з ним так і ніхто не зв’язався з цього приводу (навіть за допомогою електронної пошти).

У зв’язку з цим прямо на брифінгу "Шеві" запропонували піти судом проти "УАФ", але легенда українського футболу відмовився від цієї затії. Судитися Шевченко не має наміру, проте розповісти про ситуацію він просто не міг.

"Я судитися з УАФ ні в якому разі не збираюся", — заявив фахівець.

"Телеграф" нагадує, що Андрій Шевченко несподівано пішов зі збірної України після закінчення контракту з УАФ. Багато вболівальників сприйняли це як зраду, і на легенду українського футболу посипалася критика. Асоціація, в свою чергу, призначила Олександра Петракова на пост виконуючого обов’язки головного тренера "Жовто-синіх", і з ним Україна спробує потрапити на Мундіаль. У першій грі під керівництвом нового тренера наша команда сенсаційно не зуміла обіграти Казахстан.