Шевченко предложили пойти в суд: подробности скандала в сборной Украины

Андрей Шевченко поведал общественности подробности своего ухода из сборной.

Экс-наставник "Желто-синих" Андрей Шевченко в ходе брифинга рассказал, почему покинул национальную команду, а также рассказал детали нашумевшей истории.

Слова Шевченко приводит ПРОФУТБОЛ Digital.

Андрей Николаевич довольно неожиданно 3 сентября созвал брифинг с журналистами. На нем специалист попытался объяснить, почему он больше не тренер сборной Украины, в частности, наставник поведал и о финансовой стороне вопроса. По словам специалиста, за 5 лет работы в стане "Желто-синих" он ни разу не подымал вопрос о повышении заработной платы, а потому информация о том, что у его команды возросли финансовые аппетиты после успеха на Евро-2020 является неправдой. Также наставнику обещали пролонгацию контракта со сборной, однако с ним так и никто не связался по этому поводу (даже посредством электронной почты).

В связи с этим прямо на брифинге "Шеве" предложили пойти судом против "УАФ", но легенда украинского футбола отказался от этой затеи. Судиться Шевченко не намерен, однако рассказать о ситуации он попросту не мог.

"Я судиться с УАФ ни в коем случае не собираюсь", — заявил специалист.

"Телеграф" напоминает, что Андрей Шевченко неожиданно ушел из сборной Украины после окончания контракта с УАФ. Многие болельщики восприняли это как предательство, и на легенду украинского футбола посыпалась критика. Ассоциация, в свою очередь, назначила Александра Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера "Желто-синих", и с ним Украина попытается отобраться на Мундиаль. В первой игре под руководством нового тренера наша команда сенсационно не сумела обыграть Казахстан.