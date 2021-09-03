Шевченко зізнався, що не планував йти зі Збірної, але новий контракт йому не запропонували

Шевченко каже, що хотів і далі працювати зі збірною.

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко розповів, чому покинув пост тренера збірної України з футболу.

Як повідомляє Tribuna.com, він заявив, що мав намір продовжувати роботу з командою і далі.

За його словами, він отримав величезне задоволення від роботи в національній збірній і після Євро-2020 він з командою вирішили попрацювати з нею довше. Після приїзду до Києва Шевченко намагався поговорити з президентом УАФ Андрієм Павелком на цю тему, однак той заявив, що не готовий до цієї розмови.

Шевченко каже, що після цього він ще раз зустрічався з Павелком вже під час фіналу Євро-2020, проте і тоді розмови про продовження договору не було.

"30 липня закінчився мій контракт, тому я повідомив про це в соцмережах", — сказав він.

При цьому, Шевченко вказує, що сповістив лише про закінчення контракту, а не про відхід зі збірної.

Як повідомлялося раніше, Шевченко зайняв тренерський пост у 2016 році, під його керівництвом команда зіграла 52 матчі.

18 серпня глава УАФ заявив, що виконавцем обов’язків тренера збірної України стане Олександр Петраков. За його словами, рішення про призначення Петракова було прийнято одноголосно і саме йому належить готувати збірну до ЧС-2022.