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Четвертьфинал Евро-2020 и 25 побед: достижения Шевченко во главе сборной Украины

Четвертьфинал Евро-2020 и 25 побед: достижения Шевченко во главе сборной Украины
Обновлено 18:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В воскресенье, 1 августа, легенда украинского футбола Андрей Шевченко сообщил, что покидает пост тренера национальной сборной

Хотя официальных комментариев касаемо ситуации от Украинской ассоциации футбола не поступало, издание "UA Футбол" пишет, что у Шевченко было как минимум две причины покинуть тренерский пост. 

Во-первых это желание сохранить репутацию успешного тренера во время отбора к Чемпионату мира 2022 года. Другой причиной источники издания называют финансовые вопросы. Шевченко якобы остался недоволен бонусом за результат на Евро-2020. 

Как известно, Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. 

Команда сыграла после его назначения 52 игры, из которых 25 завершились победой. 

Наиболее крупным успехом национальной сборной стал разгром сборной Сербии в ходе отбора к Евро-2020. Тогда матч завершился со счетом 5:0. 

Самое запоминающееся поражение сборная Украины потерпела от Франции во время товарищеского матча. Для желто-синих это было самым крупным поражением в истории - 7:1. 

Однако наиболее запоминающимся наверняка останется участие Украины в Евро-2020, тогда команда, не без помощи шведов, смогла пробиться в 1/4 финала. После чего потерпела поражение от англичан.  

Несмотря на это, сайт Международной футбольной истории и статистики (IFFHS) включил его в топ-20 лучших футбольных тренеров десятилетия

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол.
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