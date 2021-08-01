Четвертьфинал Евро-2020 и 25 побед: достижения Шевченко во главе сборной Украины

В воскресенье, 1 августа, легенда украинского футбола Андрей Шевченко сообщил, что покидает пост тренера национальной сборной.

Хотя официальных комментариев касаемо ситуации от Украинской ассоциации футбола не поступало, издание "UA Футбол" пишет, что у Шевченко было как минимум две причины покинуть тренерский пост.

Во-первых это желание сохранить репутацию успешного тренера во время отбора к Чемпионату мира 2022 года. Другой причиной источники издания называют финансовые вопросы. Шевченко якобы остался недоволен бонусом за результат на Евро-2020.

Как известно, Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году.

Команда сыграла после его назначения 52 игры, из которых 25 завершились победой.

Наиболее крупным успехом национальной сборной стал разгром сборной Сербии в ходе отбора к Евро-2020. Тогда матч завершился со счетом 5:0.

Самое запоминающееся поражение сборная Украины потерпела от Франции во время товарищеского матча. Для желто-синих это было самым крупным поражением в истории - 7:1.

Однако наиболее запоминающимся наверняка останется участие Украины в Евро-2020, тогда команда, не без помощи шведов, смогла пробиться в 1/4 финала. После чего потерпела поражение от англичан.

Несмотря на это, сайт Международной футбольной истории и статистики (IFFHS) включил его в топ-20 лучших футбольных тренеров десятилетия.